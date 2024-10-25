تحدث الشيخ أحمد الفرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، عن أهمية الكلمة الطيبة في حياتنا، موضحًا أن الله أمرنا بها وحث على العمل بها.

واستشهد خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، بقول الله تعالى: «﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾».

وأشار إلى أن للكلمة الطيبة أثرًا كبيرًا في تهدئة النفوس وإصلاح العلاقات، خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أوجدت بيئة وهمية تسودها المظاهر الزائفة والنفاق، مع غياب القيم.

وذكر أن الحاجة إلى الكلمة الطيبة أصبحت مستمرة وملحة في حياتنا اليومية، لما تنشره من روح المحبة والأمان بين أفراد المجتمع.