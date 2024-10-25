بولتر تتخطى أندريسكو في بان باسيفيك

وضعت البريطانية كاتي بولتر حدا لنتائجها المتواضعة، في جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات بآسيا، بعدما صعدت للدور قبل النهائي لبطولة (بان باسيفيك) المفتوحة للسيدات، المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وذلك عقب تغلبها على الكندية بيانكا أندريسكو، اليوم الجمعة، بدور الثمانية للبطولة.

وخرجت بولتر(28 عاما) في الأسابيع الأخيرة، من الدور الأول لبطولة ووهان بالصين، قبل أن تخسر أمام الأمريكية كوكو جوف، في الدور الثاني لبطولة الصين المفتوحة.

ولم تجد بولتر أدنى معاناة في اجتياز عقبة أندريسكو، التي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، إحدى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى، عام 2019، حينما تغلبت في النهائي على الأمريكية سيرينا وليامز بمجموعتين نظيفتين.

وضربت بولتر موعدا في الدور قبل النهائي مع الأمريكية صوفيا كينن، المتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة، إحدى مسابقات جراند سلام أيضا، عام 2020، غدا السبت.

وكانت كينن قد تأهلت للمربع الذهبي في المسابقة، عقب تغلبها على الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة الخامسة للبطولة، بنتيجة 6/3 و6/4، اليوم أيضا.

ومن المقرر أن تلعب الصينية شينج كينوين، المصنفة الأولى للبطولة، والحائزة على ذهبية أولمبياد باريس هذا العام، مع الكندية ليلى فيرنانديز، المصنفة الثامنة للبطولة، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لحساب دور الثمانية.

كما تلعب الروسية ديانا شنايدر مع اليابانية ساكايا إيشي، في الدور ذاته أيضا، اليوم.