تقارير: عمر مرموش على رادار ليفربول

يشهد سوق الانتقالات تحركات مثيرة، حيث أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بضم المهاجم المصري الشاب عمر مرموش من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضح فلوريان بليتنبرج، مراسل قناة سكاي سبورتس، أن نادي ليفربول تواصل مع عمر مرموش ووكلائه، من أجل استطلاع رأيه في الانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المفاوضات جدية حاليًّا.

وأكد المراسل أن المفاوضات تجري حاليًّا بعلم من نادي آينتراخت فرانكفورت، موضحًا أن ليفربول خيار جاد، والاهتمام حقيقي من قبل النادي الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه زميله في منتخب مصر محمد صلاح، نجم الفريق.

ولفت إلى أن النادي الألماني طلب حاليًّا الحصول على مقابل مادي قيمته تتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل عمر مرموش.

ويقدم مرموش مستوى استثنائيًّا هذا الموسم مع فرانكفورت، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف في 10 مباريات فقط. هذا الأداء الرائع أثار إعجاب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول.

من جانبه، أعرب مرموش عن سعادته بالاهتمام الذي يلقاه من الأندية الكبرى، وأكد أنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.