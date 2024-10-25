عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري: الأبيض لم يعد مسكينا ولا حصالة

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي في نهائي بطولة السوبر المصري.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، إن الزمالك من أقوى الفرق في مصر، معتبرًا أن هزيمة الفريق أو فوز الأهلي أمر عادي.

وأضاف أن الزمالك لم يعد مسكينا ولا حصالة ولم يعد النادي المدمر أو المهزوم أو النادي الذي لا يحصل لاعبوه على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الأهلي ظل حتى اللحظة الأخيرة يواجه صعوبات شديدة في حسم المباراة وعدم القدرة على حل لوغاريتم الزمالك.

وتابع: «أقول للأهلي احذروا.. عظمة الأهلي على عيننا ورأسنا بس هناك منافس عاد لمكانه الطبيعي (..) صحيح الأهلي أهدر كرات كثيرة في الشوط الأول بس إحنا جبنا جون ومتحسبش وواحد كان لازم ينطرد ومنطردش».

واستكمل: «أنا نزلت الشارع بعد المباراة ولا تتخيلوا كمية الاحتفالات اللي اتعملت فيا.. فيه واحد كان بيبيع علم الأهلي فضل يرقص حوالين العربية ربع ساعة».

وتُوِّج الأهلي ببطولة السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التاريخي، نادي الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.