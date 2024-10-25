الصين: توقعات بتجاوز إنتاج الحبوب 700 مليون طن هذا العام للمرة الأولى

من المتوقع أن يصل إنتاج الصين من الحبوب إلى مستوى قياسي يبلغ 700 مليون طن هذا العام، حسبما ذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية اليوم الجمعة.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قالت الوزارة في مؤتمر صحفي، إن الحصاد المتوقع يأتي بعد تسع سنوات متتالية من الحفاظ على إنتاج الحبوب فوق 650 مليون طن.

وجرى بالفعل الانتهاء من حصاد الحبوب الصيفية والأرز المبكر، حيث بلغ إجمالي إنتاج الحبوب الصيفية 78ر149 مليون طن، بزيادة 63ر3 مليون طن عن العام الماضي، وظل إنتاج الأرز المبكر مستقرا عند حوالي 2ر28 مليون طن.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار حصاد الحبوب في الخريف، حيث جرى حصاد حوالي 5ر82% من محاصيل الخريف حتى أمس الخميس، مما يعزز التوقعات بحصاد وفير هذا العام.