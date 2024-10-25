جنود إسرائيليون على الجبهة الشمالية يتهمون حكومتهم بالإهمال

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية، تأكيدهم أنهم يواجهون إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع.

وقال الجنود الإسرائيليون، إن الحكومة تجاهلت تحذيرهم، ما أدى إلى مقتل أحد الجنود بصاروخ لحزب الله، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وشددوا على أن هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.

وذكرت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن هذه الحصيلة ترفع قتلى الاحتلال إلى 10 في 24 ساعة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري بالجنوب.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.