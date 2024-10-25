أكرم توفيق: طلع عينينا لنفوز بالسوبر أمام الزمالك

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قال أكرم توفيق لاعب الأهلي إن فريقه حقق لقب السوبر المصري على حساب الزمالك بصعوبة بالغة.

صرح أكرم توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس "طلع عينينا لنفوز بهذا اللقب، لأننا خسرنا بطولة قبل أسابيع قليلة، وتسببنا في حزن للجماهير، ولكن لم نقصد".

وأضاف "البطل يدرك جيدا كيف ينهض عندما يقع".

وكشف اللاعب الدولي "شعرت أن البطولة لن تكون من نصيبنا عندما أهدر رضا سليم الركلة الخامسة، وكنا خائفين من ضياع البطولة بسبب الجماهير، وأتمنى أن يكون هذا اللقب بداية لمزيد من البطولات".

وأتم أكرم توفيق تصريحاته "اللاعبون رجال وعلى قدر المسؤولية وإهدار الفرص وارد والأهم أننا واصلنا الضغط حتى النهاية".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 6/7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.