إمام عاشور وسط أفراح السوبر: أنا نيجيري مش مصري!

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واصل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي إثارة الجدل وسط أفراح تتويج الفريق بلقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

قال إمام عبر قناة أبو ظبي الرياضية "أنا نيجيري مش مصري".

وأضاف "الأهلي عندما يخسر بطولة يعود بقوة، فهو بعبع الجميع، وكبير أفريقيا".

وتابع "اللاعبون كانوا رجالا وأشكرهم على المجهود المبذول وكانوا على قدر المسؤولية، والقادم أفضل".

وأتم إمام عاشور تصريحاته "تنتظرنا مباراة صعبة أمام العين الإماراتي فهو فريق كبير، وسنبدأ له الاستعداد بقوة بمجرد العودة إلى القاهرة".