المحطات النووية: تركيب المستوى الأول لبناء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة

في إنجاز جديد ضمن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع عن اكتمال تركيب المستوى الأول من شرائح مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية. يأتي هذا التطور ضمن الجهود المستمرة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان النووي في المشروع.

يُعد مبنى الاحتواء الداخلي عنصراً أساسياً في حماية البيئة والسلامة العامة، حيث يهدف إلى منع تسرب أي مواد مشعة إلى الخارج في حالات الطوارئ. يتميز هذا المبنى بتصميمه الأسطواني من الخرسانة المسلحة سابقة الإجهاد، مع قبة نصف كروية، ليحتوي المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة.

ويتميز مبنى المفاعل في محطة الضبعة النووية بهيكل مزدوج الجدران، يضم مبنى احتواء داخلي وآخر خارجي، مما يوفر مستوىً عالياً من الحماية، ويجعل المحطة نموذجاً رائداً في توليد الطاقة النووية الآمنة.

يتكون المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي من 12 شريحة خرسانية، يتراوح وزن كل شريحة بين 60 و80 طناً. وقد بدأت عملية تركيب أول شريحة في 26 سبتمبر 2024، واكتملت بنجاح يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.

تؤكد الهيئة أن هذا الإنجاز يعكس التزام المشروع بالجدول الزمني المحدد وبالمعايير العالمية في تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية، التي ستسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر وتوفير مصدر مستدام للكهرباء.