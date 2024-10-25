جيش الاحتلال: مقتل ضابطين و3 جنود بمعارك جنوب لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.

وذكرت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن هذه الحصيلة ترفع قتلى الاحتلال إلى 10 في 24 ساعة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري بالجنوب.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وتركزت الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث، كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى مناطق في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع شرقا، مخلفة قتلى وجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار على 200 هدف في عموم لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، كما دمرت قوات الفرقة 146 نحو 50 منشأة تابعة لحزب الله في قرى جنوبي لبنان، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.