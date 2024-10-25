بري يشكر فرنسا والدول المشاركة في مؤتمر دعم لبنان

شكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والدول التي شاركت في المؤتمر، متطلعاً لأن يلاقي المجتمع الدولي نتائج وتوصيات المؤتمر لكي يبادر إلى وقفة إنسانية لإنقاذ لبنان من العدوان .

وقال بري في بيان "إن نتائج المؤتمر على مستوى الدعم المالي وتمكين الجيش إلى جانب قوات اليونيفيل "يرسخ لدينا القناعة أن لبنان ليس وحده في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدده".

وقال وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، أمس الخميس إن المؤتمر الخاص بلبنان جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري.