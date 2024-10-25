الكشف الطبي يحسم موقف رامي ربيعة من مواجهة العين

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يجري رامي ربيعة، مدافع الأهلي خلال الساعات المقبلة، كشف طبي، للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الغريم الزمالك والتي انتهت بتتويج الفريق الأحمر باللقب للمرة الخامسة عشر.

خرج ربيعة قبل نهاية مواجهة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بدقائق وتحديدًا في الدقيقة 87 بعد تعرضه لشد في عضلة السمانة.

الجهاز الطبي للنادي الأهلي يتابع تطورات إصابة رامي ربيعة لمعرفة موقفه من المشاركة في مباراة العين الإماراتي المقبلة.

يستعد الأهلي لمواجهة العين يوم 29 أكتوبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن المرحلة الثانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".