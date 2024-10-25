المتحدث الإعلامي لجامعة الأزهر ينفي لـ الشروق انتشار التسمم الغذائي في المدينة الجامعية بالأقصر

زارع: نائب رئيس الجامعة موجود من اللحظات الأولى وننتظر نتائج تحليل عينات الوجبات

قال الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي باسم جامعة الأزهر، إن ما يتردد عن انتشار حالات تسمم غذائي في إحدى المدن الجامعية الأزهرية في الوجه القبلي غير دقيق، مؤكدًا أن الأمر قيد التحقيق والمتابعة من قيادات الجامعة.

وأضاف في تصريحه لـ"الشروق": "نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي الأستاذ الدكتور محمد مالك موجود في المدينة الجامعية منذ اللحظات الأولى التي تم فيها تسجيل حالات نزلات معوية لبعض الطالبات، بالإضافة إلى تواجد مسؤول الصحة، والطب البيطري، ومديرة التغذية، وبمتابعة الأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة".

وتابع: "تم نقل الحالات المستدعية للرعاية الطبية إلى المستشفى الجامعي، وسحب عينات من الوجبات المقدمة للطالبات، وإرسالها للتحليل، ولا نزال في انتظار النتائج لتبين السبب الحقيقي لما حدث".

وأكمل: "على ما يبدو أن نتائج التحقيق الأولية لا تشير إلى شبهة وجود تسمم عذائي، ولكن نتائج التحليل ستوضح التفاصيل بدقة، وستعلن عنها الجامعة بكل شفافية بمجرد ظهورها".

يذكر أن المدينة الجامعية الأزهرية للطالبات في الأقصر شهدت بعض حالات النزلات المعوية اليوم، تم نقل على إثرها بعض الحالات إلى المستشفى لمتابعة الوضع طبيًا، وأثار إعياء بعض الطالبات حالة من القلق بشأن وجود التسمم الغذائي في المدينة بعدما تناقلت الخبر مواقع التواصل الاجتماعي.