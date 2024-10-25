عادت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي حقق كأس السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو للحظات الأولى من وصول اللاعبين إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي عادل رقم مانويل جوزيه، كأكثر المدربين تحقيقًا للقب.

وكان البرتغالي مانويل جوزيه، حقق لقب السوبر المصري مع الأهلي 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2008 و2009.