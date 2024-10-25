ريتاج أحمد تحصد الميدالية الذهبية والفضية في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بالبرتغال 2024

نجحت البطلة المصرية ريتاج أحمد في تسجيل اسمها في سجل البطولات التاريخي للألعاب الفردية، حيث حققت إنجازًا كبيرًا بحصولها على الميدالية الذهبية في كوجو كوميتيه والميدالية الفضية في فوكوجو ضمن بطولة العالم للكاراتيه التقليدي التي أُقيمت في البرتغال من 10 إلى 13 أكتوبر 2024.

وفي حديثها مع "الشروق"، عبرت ريتاج عن سعادتها الغامرة قائلة: "أسعد لحظة كانت عند رفع علم مصر وعزف النشيد الوطني بعد تغلبي على بطلة البرتغال وحصولي على الميدالية الذهبية. لا يوجد أي تعبير يمكن أن يصف هذه اللحظات السعيدة".

وأشارت إلى أن البطولة كانت صعبة للغاية، حيث شاركت فيها 36 دولة، لكن المنتخب المصري استعد جيدًا، ونجحوا في تحقيق الفوز وحصد الميداليات.

وأضافت ريتاج: "لقد حصلت على العديد من البطولات المحلية والعالمية، بما في ذلك بطولة القارات التي أُقيمت في مصر".

وتحدثت عن تجربتها في البطولة قائلة: "كانت أول مباراة لي خارج مصر مع بطلة بولندا، وبعد التغلب عليها، بدأت أفكر في الميدالية الذهبية".

وأكدت أن أصعب مباراة كانت في النهائي ضد بطلة البرتغال، حيث كانت قد حصلت على الميدالية الفضية في فوكوجو قبلها.

وأشارت إلى أنها كانت مصممة على تحقيق الذهب في كوجو كوميتيه، وتمكنت من الفوز بفضل توجيهات مدرب المنتخب ودراسة أسلوب لعب بطلتها واستغلال نقاط ضعفها.

وعن بداية مشوارها، قالت ريتاج إنها بدأت ممارسة الكاراتيه في الرابعة من عمرها، بعدما كانت تلعب الجمباز، مشيدة بالمجهود الكبير الذي بذله مدربو المنتخب المصري للوصول إلى المستوى الذي ساعدها في تحقيق هذا الإنجاز.

وأعربت ريتاج عن فرحتها باتصالها بأهلها بعد الفوز، حيث كانوا يتابعون البطولة على التلفزيون. وأكدت أنها تحرص على التفوق في دراستها أيضًا، حيث بدأت في مراجعة دروسها منذ عودتها من البرتغال.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى حلمها في أن تصبح طبيبة أسنان، مع الاستمرار في تمثيل مصر في البطولات العالمية ورفع علم الوطن عاليًا.