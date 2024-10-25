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إدارة بايدن تحقق في المنافسة في السفر الجوي

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 5:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 5:59 ص

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنها بصدد إطلاق تحقيق واسع بشأن حالة المنافسة في مجال السفر الجوي، بما في ذلك تأثير حالات الاندماج والمشروعات المشتركة بين شركات الخطوط الجوية.

 ويتولى التحقيق قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إلى جانب وزارة النقل.

وحالت الإدارة بنجاح دون إبرام ثلاث صفقات في السنوات الأربع الماضية، وانتقد بايدن شركات الخطوط الجوية بسبب فرضها "رسوما إضافية".

ورغم ذلك فتوقيت إعلان التحقيق اليوم، قبل أقل من ثلاثة شهور على ترك بايدن للمنصب، وفي ظل اعتبار أن الانتخابات غير محسومة، يلقيان بظلال الشك على مصير التحقيق.


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