قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أي تحريك أسعار الطاقة، -التي تشكل 30% من تكلفة إنتاج معظم السلع- تؤثر على كل من المنتج والمستهلك.

وتساءلت خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر «صدى البلد» مساء اليوم، «هل يتم دراسة آثار أي تحريك للأسعار؟ على سبيل المثال دراسة تأثير تحريك سعر السولار على النقل وغيره من القطاعات؛ لأن الأرقام التي تصدر من الحكومة نظرية، ولذلك تظهر المشاحنات في مواقف سيارات الأجرة».

وتابعت: «نظريا عند حساب الزيادة وتأثيرها على التعريفة؛ من المفترض أن تكون ضئيلة؛ لكنها دائما تخلق حالة عدم تأكد مرعبة لدى أصحاب العمل، تدفعهم إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهذه قضية المنتجين في مصر».

وأضافت: « تسعير منتجينا حاليا لا يتم على أي أسس علمية، والذي يدفعهم لذلك للأسف الشديد عاملان رئيسيان أولهما احتكارهم السوق، فهم الذين يوفرون السلع ويتفقون بينهم على التسعير».

وأوضحت أن العامل الثاني يتمثل في تواجد جالية كبيرة من الضيوف حوالي 8 ملايين نسمة؛ تشكل ضغطا على الطلب وتساهم في تضخمه وتوفر فرص ذهبية للمنتجين لرفع الأسعار.

واختتمت: «سنشهد الفترة المقبلة طبقة من الأغنياء الغنى الفاحش الذي جاء بدون تعب، لأن المنفعة الحدية للمال في علم الاقتصاد تتضاءل كلما زادت كمية المال التي يمتلكها الفرد.. اصرفوا وانبسطوا لكن عندما تكسبوا اكسبوا بالعدل والحق لا تكسبوه بهذا الافتراء».