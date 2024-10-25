عقد مشاورات حكومية بين ألمانيا والهند في نيودلهي اليوم

يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من وزرائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظرائهم من الهند في نيودلهي اليوم الجمعة لإجراء مشاورات حكومية.

وتحمل المشاورات السابعة بين الحكومة الألمانية والهندية شعار "النمو مع الابتكار والتنقل والاستدامة". وعبر لافتات في شوارع العاصمة الهندية تم الترحيب بشولتس بصورة وكلمة "مرحبا" باللغة الألمانية.

ولا تجري ألمانيا مثل هذه المحادثات الحكومية إلا مع شركاء مهمين بشكل خاص. ومن المتوقع أن تدور المشاورات حول العلاقات بين البلدين، وكذلك حول السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا. وترتبط الهند بعلاقات وثيقة مع كل من روسيا والغرب، ويُنظر إليها على أنها وسيط محتمل في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويتحدث كل من شولتس ونائبه روبرت هابيك أيضا في مؤتمر اقتصادي ألماني-هندي كبير يضم حوالي 800 مشارك.