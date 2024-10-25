 مصدر أمني مسئول: وفد أمني وعسكري مصري رفيع المستوى يلتقي رئيس الموساد ووفدا من الشاباك - بوابة الشروق
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مصدر أمني مسئول: وفد أمني وعسكري مصري رفيع المستوى يلتقي رئيس الموساد ووفدا من الشاباك

مصطفى المنشاوي
نشر في: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 12:56 م

أفاد مصدر أمني مسئول، بأن وفدا أمنيا وعسكريا مصريا رفيع المستوى، التقى رئيس الموساد ووفدًا من الشاباك.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المصرية المكثفة لاستئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة.

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