نظمت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة، احتفالية بعنوان "اليوم الوطني" للدارسين الوافدين لدورات كلية القادة والاركان والتي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تضمنت الاحتفالية التي أقيمت ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع، باقة من الفقرات الفنيه التي تنوعت بين كورال أطفال، وعروض استعراضية قدمها شارك فيها طلاب كلا من المعهد العالى للباليه والمعهد العالي للفنون الشعبية، إضافة لفقرة غنائية قدمتها فرقة أم كلثوم للموسيقى العربيه بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.

وقالت غادة جبارة، إن الأكاديمية يسعدها مشاركة أجهزة الدولة في الفعاليات التي تنظمها، موجهة الشكر لكل المشاركين في الحفل.