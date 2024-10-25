أجرت مصر والإمارات تعاون مثمر بين الدولتين لتعزيز النزاهة والشفافية في الرياضة، وذلك بعد الاتفاق على سحب عينات من لاعبي الأهلي والزمالك للكشف عن المنشطات بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري والتي شهدت تتويج الأهلي بطلا للكأس للمرة الـ15 في تاريخ القلعة الحمراء.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعاونت مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات في سحب عينات لاعبي الأهلي والزمالك، من أجل الوصول وضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات على دعمها الكبير وتعاونها المتميز في هذا الحدث الرياضي المهم، والذي يعكس حرص البلدين على حماية القيم الرياضية والروح التنافسية العادلة وتعزيز الشفافية في المنافسات الرياضية.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري شهدت مشاركة 4 أندية: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا، وفاز الأهلى بالبطولة، وحصل الزمالك على المركز الثانى، وبيراميدز ثالثا، وسيراميكا رابعا.