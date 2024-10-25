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مدير مهرجان الموسيقى العربية: حققنا أعلى نسبة حضور وإيرادات في تاريخه

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 4:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 4:53 ص

أعرب الدكتور خالد داغر، مدير مهرجان الموسيقى العربية، عن سعادته بنجاح الدورة الثانية والثلاثين للمهرجان، التي وصفها بـ «العظيمة»، وذلك رغم التحديات التي واجهتها، لا سيما في ظل اعتذارات البعض بسبب الظروف والأوضاع الراهنة في المنطقة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «CBC»، على هامش حفل ختام الدورة الثانية والثلاثين، إن هذه الدورة سجلت أعلى عدد من حضور الجمهور على مدار تاريخ المهرجان، بالإضافة كذلك إلى أعلى إيرادات خلال دوراته الـ32.
وأشار إلى أن المهرجان والذي استمر 14 يوما منذ 11 أكتوبر؛ حقق هذا النجاح بفضل جهود كافة العاملين بدار الأوبرا المصرية، وبدعم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.
وذكر أن حفل الختام شهد مشاركة أفضل العازفين في الوطن العربي، مضيفا أن مسك الختام كان بمشاركة الفنانة مى فاروق، ابنة دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية، والتي شاركت فيه منذ أن كانت طفلة.
وأعرب داغر عن سعادته ورضاه بما تحقق خلال هذه الدورة، لاسيما بالنظر إلى سعادة الجمهور، مؤكدا أن الدورة المقبلة ستكون أفضل بفضل نجوم المهرجان الشباب الذين يبشرون بمستقبل واعد.

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