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أشاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بزملائه بعد التتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس في الإمارات.

صرح الشناوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية "سيطرنا 120 دقيقة وهاجمنا وسيطرنا وأهدرنا الكثير من الفرص بسبب الضغط والاستعجال، لأننا عانينا كثيرا بالفعل بعد خسارة السوبر الأفريقي".

وأضاف "نعلم أن الجماهيرتضغطنا لنستعيد مجددا حالة التركيز والروح داخل الملعب، وبالفعل ركزنا على عملنا داخل الملعب فقط دون الالتفات لأي أمور خارج الملعب".

وتابع "مكتوب أن نفوز بركلات الترجيح، والقادم أفضل، وهذا اللقب من أجل الجماهير، واللاعبون كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية، وهذا الجيل حقق إنجازات تاريخية تجعل الجماهير تفخر به".

وعن دوره في التتويج باللقب "نحن فريق جماعي ونساعد بعضنا بعضا، ومن يفوز أويخسر هو الأهلي فقط".

وأتم تصريحاته "كنت واثقا أننا سنفوز باللقب، وشعرت أنني سأتصدى لركلة ناصر ماهر، وشعرت للحظة أننا سنخسر عند ركلة شيكابالا، ولكنت كنت واثقا أنني سأتصدى للكرة وسنعود ونفوز باللقب".