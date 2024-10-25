أطقم العبارات اليونانية تلغي إضرابها في وقت مبكر

قلص أفراد أطقم العبارات اليونانية إضرابهم، الذي استمر أربعة أيام، لعدة ساعات، معلنين اليوم الجمعة أنهم سيستأنفون العمل في وقت مبكر بعد ظهر اليوم، بدلا من منتصف الليل.

وكان الإضراب قد هدد بعرقلة خطط السفر لآلاف اليونانيين، المتوجهين إلى الجزر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ، قبل عطلة وطنية يوم الاثنين المقبل.

وقالت نقابة البحارة اليونانيين إن إضرابها، الذي تسبب في توقف العبارات في الميناء منذ الثلاثاء الماضي، سينتهي بحلول الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، قائلة إنها حصلت على بعض التنازلات من الحكومة، بما في ذلك ارتفاع الغرامات بسبب انتهاكات ظروف العمل وتحسين إعانات البطالة للبحارة العاطلين عن العمل.

وأضافت النقابة أنها ستواصل السعي لتحقيق جميع مطالبها، التي تضمنت في الأصل زيادة في الأجور بنسبة 12% .

وتضغط النقابات العمالية من أجل استعادة الحقوق، التي تراجعت بشكل كبير، خلال خطط الإنقاذ الدولية المتعاقبة، في الفترة ما بين عامي 2010 و2018.

وشملت إجراءات التقشف ، التي تم تنفيذها كشرط للحصول على قروض الإنقاذ تخفيضانات حادة في الإنفاق العام وزيادات الضرائب وإصلاحات عمالية ، أسفرت عن ضعف قواعد التفاوض الجماعي.

كما نظم مدرسو المدارس أيضا إضرابا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مطالبين بزيادة في الأجور وتوفير وظائف دائمة للعمال المؤقتين، من بين مطالب أخرى.