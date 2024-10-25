 حزب العمال الكردستاني يعلن مسئوليته عن هجوم على شركة دفاعية تركية - بوابة الشروق
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حزب العمال الكردستاني يعلن مسئوليته عن هجوم على شركة دفاعية تركية

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 4:19 م

أعلن حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور مسئوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأول الأربعاء على شركة دفاعية رائدة في أنقرة وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وكتبت وكالة (إيه.إن.إف) للأنباء التابعة لحزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة، نقلا عن الجناح العسكري للحزب (إتش.بي.جي) إنه تم تنفيذ الهجوم من قبل فريق مستقل من "كتيبة الخلود".

كان وزير الداخلية علي يرلي قايا قد صرح بأن اثنين على الأقل من منفذي الهجوم لقيا حتفهما.

وكشف قايا أنهما ينتميان إلى "بي كيه كيه". وقال إن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم وأصيب 22 شخصا آخرين.

أوقفت سلطات الأمن التركية بمدينة إسطنبول 35 شخصا بتهمة التخطيط لإحداث أعمال شغب لصالح تنظيم "بي كيه كيه " ، بعد مرور يومين على الهجوم على الشركة .

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