عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالتوصل لاتفاق

طلبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الجمعة، بأن يمنح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فريق المفاوضين كل السلطة للتوصل إلى اتفاق.

وقبل يومين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أن إدارة بايدن تعمل على صياغة مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأمس الخميس، كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أن وفدا برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع سيتوجه إلى الدوحة لاستئناف محادثات صفقة التبادل، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأمس، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن عقد اجتماعات في اليومين الأخيرين مع المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن قطر تعمل عن كثب مع مصر بشأن أي مبادرة يمكن أن تطرح بخصوص غزة.

وأضاف: "نريد تجنب أي تصعيد في المنطقة ونتحدث مع جميع الأطراف لاحتواء الوضع، حان الوقت لتركيز جهودنا على جلب السلام للمنطقة والعمل على التنمية والازدهار".