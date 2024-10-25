افتتاح النسخة الأولى من المسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص

افتتح أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النسخة الأولى من المسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة في رياضة كرة السلة 3x3 والتي تستضيفها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري.

كما حضر حفل الافتتاح السيد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، ويورجن مارسيل عميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأمريكية هايلي روبل مدير مبادرة المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص الدولي، وحسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وماهر العدوي، ومحمد عبد المطلب نائب رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا، وفتحي ندا نقيب المهن الرياضية، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للإتصالات، إضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة في الحدث الإقليمي.

وجاء الحفل وفقًا للمعايير والشكل المتعارف عليه لمسابقات الأولمبياد الخاص الدولي.

حيث تضمن حفل الإفتتاح، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم طابور عرض للدول المشاركة وأعقبه قسم اللاعبين وتلاها قسم المدربين ثم قسم الحكام وأعقب ذلك فقرة فنية لأبطال ذوي الهمم وأغنية خاصة بالمسابقة عنوانها "قوتنا من الروح" وأداها فرح عماد ونادين شريف وعاصم عبد الموجود ثم تكريم للراحل "محمد الشحات" المستشار الإعلامي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسلمته أسرته في لحظة فخر وإجلال لما قدمه "الشحات" خلال مسيرته لأصحاب الهمم، وكان مسك الختام مع مباراة الإفتتاح بين فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة من الأولمبياد الخاص ومدرسة مواهب من الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وخلال كلمته رحب أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبعثات المشاركة متمنيًا لهم التوفيق واكتساب خبرات جديدة والإستمتاع بوقتهم داخل مصر مشيرًا إلى إعجابه الشديد بالتنظيم الرائع للحدث والمبادرات التي طرحت على هامشه من خلال المؤتمر الشبابي الخاص بتطوير فكرة مدارس الأبطال الموحدة.

ومن جانبه رحب السيد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، بالوفود المشاركة على أرض بلدهم الثاني مصر مؤكدًا أن الأولمبياد الخاص المصري حاول توفير كل المتطلبات الخاصة لإنجاح هذه المسابقة وتذليل كافة العقبات أمام ضيوف المحروسة، مضيفًا أن هذه الفكرة ستتطور وستنجح بشكل مميز خلال قادم السنوات.

فيما أشارت الأمريكية هايلي روبل مدير مبادرة المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص الدولي إلى أن مصر قدمت نسخة مميزة من المسابقة وهو ما يؤكد أن الأولمبياد الخاص المصري لديه الخبرة والأدوات الخاصة لإستضافة كافة الأحداث والمسابقات على أرض مصر وأنها استمتعت بتواجدها على أرض الفراعنة ولمست الكثير من الإحترافية في التعامل مع المسؤولين والمنظمين للحدث.

وكانت فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة في رياضة كرة السلة 3x3 قد انطلقت صباح الأربعاء بمنافسات التقسيم.

وتشمل الفعاليات مسابقة رياضية موحدة "مدمجة" في رياضة كرة السلة 3x3 تشارك فيها مصر بـ 8 فرق من 8 مدارس وهي جميعها التي تأهلت من خلال المسابقة الوطنية التي أقيمت مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي بينما تشارك الإمارات بـ 4 فرق والمغرب 3 فرق والأردن 3 فرق ليبلغ إجمالي عدد المدارس المشاركة 17 مدرسة من مختلف برامج الأولمبياد الخاص المشاركة.

يذكر أن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي تعد حدثًا رياضيًا هامًا يجمع بين الرياضيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي فرصة لفتح آفاق جديدة لمشاركة الرياضيين لاعبو الأولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة رياضية موحدة، ويأتي هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز الشمولية والدمج المجتمعي من خلال الرياضة.