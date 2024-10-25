مؤرخ يهودي: إسرائيل قد ترتكب إبادة جماعية في الضفة الغربية بعد غزة

قال المؤرخ اليهودي إيلان بابيه، إن إسرائيل قد ترتكب إبادة جماعية في الضفة الغربية المحتلة بعد قطاع غزة، في حال لم تتخل القوى الغربية عن "سياساتها الداعمة للصهيونية".

جاء ذلك، على هامش فعالية حضرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لوكالة فرانس الأناضول.

وأشار بابيه إلى أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة هو "إبادة جماعية بكل التعريفات القانونية والأكاديمية والسياسية".

وذكر المؤرخ، الذي يشغل منصب مدير مركز الدراسات الفلسطينية الأوروبية في جامعة "إكستر" البريطانية (حكومية) أن الإبادة الإسرائيلية الجماعية في القطاع بدأت قبل 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية تدريجية قبل 7 أكتوبر، لأنها منعت سكان غزة من الوصول إلى الغذاء والدواء والخدمات، وأدت بشكل غير مباشر إلى أعداد كبيرة من القتلى في غزة.

وأعرب بابيه، عن خوفه الكبير حال لم يستيقظ المجتمع الدولي ويدرك أن عليه أن يلعب دورا في وقف إسرائيل، فإن الأخيرة ستفكر الآن في فعل الشيء نفسه في الضفة الغربية (في إشارة للإبادة الجماعية).

وأوضح أن إسرائيل ليست خائفة من حرب إقليمية لأنهم (داعموها) يريدون جعلها القوة الأكثر أهمية التي يخشاها الجميع ويحترمونها، ويعتقدون أنهم قادرون على فعل ذلك.

وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و400، منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

- إنشاء الدولة اليهودية حلا لمعاداة السامية "غير أخلاقي"

وفي إشارة إلى موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الإبادة الجماعية، قال المؤرخ اليهودي: "أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن الدولة اليهودية أنشأتها أوروبا حلًّا لمعاداة السامية، وهي مشكلة أوروبية".

وأضاف: "حل معاداة السامية في أوروبا من خلال تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم أمر إشكالي وغير أخلاقي".

وذكَّر بابيه، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرَّف بنفسه على أنه صهيوني.

وتساءل: "ماذا تعني الصهيونية لمعظم الإسرائيليين؟ ماذا يعني حين يقول الرئيس بايدن: أنا رئيس صهيوني؟".

يذكر أن بايدن، تحدث في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" أواخر فبراير الماضي، أنه يجب على إسرائيل أن تغتنم الفرصة لتحقيق السلام لنفسها وللفلسطينيين.