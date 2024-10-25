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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مدير صحة غزة قوله إن الاحتلال الإسرائيلي قصف محطة الأكسجين في مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن استشهاد عدد من الاطفال.

وأوضح ان حصار الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان، أدى إلى استشهاد جرحى منعوا من الوصول إليه، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تدمير المنظومة الصحية في القطاع وسط صمت دولي.

من جانبه، أفاد مدير مستشفى كمال عدوان بتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى إثر القصف المتواصل.

بدوره، أفاد متحدث باسم الدفاع المدني بغزة بأن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.