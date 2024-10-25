رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على بلاده

دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على بلاده، مشددا على أنه "آن الأوان لإنقاذ لبنان من هذا العدوان".

واعتبر بري، في بيان علق فيه على المؤتمر الدولي الداعم للبنان الذي عقد أمس الخميس في باريس، أن ما أفضى إليه المؤتمر من نتائج على مستوى الدعم المالي لإغاثة النازحين وتمكين ودعم الجيش اللبناني من أجل القيام بدوره إلى جانب قوات اليونيفيل هو إنفاذ وتنفيذ للقرار الأممي رقم 1701، يرسخ القناعة أن لبنان ليس وحده في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدده"، مشددا على أن بلاده تتطلع بنفس القدر من الأمل، وعلى وجه السرعة، لأن ينفذ المجتمع الدولي ما أفضى إليه المؤتمر من نتائج وتوصيات، وتنطلق عمليات مساعدة لبنان واللبنانيين في وقف العدوان، وإعادة بناء ما دمره.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يتعرض منذ الخامس من أكتوبر الجاري لعدوان إسرائيلي عنيف، توسع نطاقه حتى العاصمة بيروت، مما تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص من الجنوب.