احتفل رباعي النادي الأهلي الجديد، بالتتويج باللقب الأول لهم مع الفريق، بعد تحقيق لقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك.

الأهلي حقق كأس السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

وحقق يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله وعمر الساعي، رباعي الأهلي المنضم حديثًا، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، اللقب الأول لهم مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا للاعبيه الأربعة وهم يحتفلون رفقة الكأس على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الإمارات.

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي عادل رقم مانويل جوزيه، كأكثر المدربين تحقيقًا للقب.

وكان البرتغالي مانويل جوزيه، حقق لقب السوبر المصري مع الأهلي 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2008 و2009.