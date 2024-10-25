ترامب: الرئيس الصيني سيتعامل مع هاريس كطفلة

قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يوم الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينج سيتعامل مع نائبة الرئيس كامالا هاريس " كطفلة" إذا تم انتخابها إلى البيت الأبيض، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس السابق وحلفاؤه يقللون من شأن المرشحة الديمقراطية بشكل متزايد.

وقال مذيع الراديو المحافظ هيو هيويت بشأن الرئيس الصيني: “إذا فازت كامالا بطريقة ما، سيتعين عليها التعامل مع شي جين بينج. كيف سيتعامل معها؟”

.رد ترامب قائلا: "كطفلة".

يشار إلى أن ترامب بنى مسيرته السياسية على استخدام الألقاب، واختراع الألفاظ اللاذعة لخصومه منذ حملته الأولى للرئاسة في 2016، عندما هاجم خصومه في الانتخابات التمهيدية الجمهورية مثل “جيب بوش ذو الطاقة المنخفضة" و"ماركو روبيو الصغير". كما أن للرئيس السابق تاريخ طويل في التقليل من شأن النساء.

وتأتي أحدث خطط الهجوم، التي تجمع بين التمييز الجنسي والإهانات الشخصية العميقة بالإشارة إلى هاريس كطفلة، مع اقتراب يوم الانتخابات الآن بفترة أسبوع تقريبا. ولم ترد حملة ترامب فورا على طلب التعليق حول التصريحات.