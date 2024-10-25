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يبدو أن الهولندي إيريك تين هاج لن يستطيع البقاء في منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد لفترة أطول، في ظل استمرار سوء النتائج على كافة الأصعدة.

وتعثر المان يونايتد للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الأوروبي، بتعادله مع فنربخشة (1-1)، أمس الخميس، ليحصد 3 نقاط وضعته في المركز 21.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة اليونايتد عقدت محادثات سرية مع عدد من المدربين في الأيام الماضية، تمهيدا لإقالة تين هاج.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أفادت قبل بضعة أيام بسفر وفد من النادي إلى برشلونة، للاجتماع بالإسباني تشافي هيرنانديز، لبحث مدى إمكانية التعاقد معه.

وعادت لتؤكد أن إدارة النادي الإنجليزي وضعت عددا من المرشحين الآخرين ضمن قائمة الخيارات، من بينهم روبين أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، وإيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند السابق.

كما أكدت أن الإدارة وضعت أيضا عينها مجددا على توماس فرانك مدرب برينتفورد.

وهناك احتمالية لإقالة تين هاج، حال استمرار النتائج المتدنية للفريق خلال الشهر المقبل، ولهذا تريد الإدارة الاستقرار على خليفته قبل اتخاذ هذا القرار.