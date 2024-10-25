كيف طورت مصر أسطولها لمواجهة التحديات الإقليمية؟ قائد القوات البحرية يجيب (فيديو)

أكد الفريق بحري أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية أن العالم يشهد تقدمًا كبيرًا في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وقد أثر هذا التطور بشكل إيجابي على سلاح القوات البحرية.

وأوضح أشرف عطوة خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن البحر يمثل أحد الطرق الحيوية للتجارة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قوة بحرية متطورة تواكب أحدث التجهيزات ومعايير العصر الحالي.

في سياق متصل، أكد لواء بحري حسين جميل الهرميل أن مصر تمتلك قوة شاملة تؤهلها لتأمين وإرساء الأمن والاستقرار للشعب المصري في ظل التحديات الحالية.

وأضاف أن الجيش والشعب لم يقبلا بالخسارة أو النكسة في 1967، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية قد طورت نفسها وعملت على استعادة مكانتها، حيث كانت القوات البحرية في المقدمة.

وأوضح حسين جميل أن التصرفات الإسرائيلية والتعدي على المياه الإقليمية المصرية كان يجب أن تُواجه، لذا تم الرد بتدمير المدمرة الإسرائيلية "إيلات".