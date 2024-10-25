لطيفة تعيد تقديم أغنية تعرف تتكلم بلدي بشكل جديد بعد 20 عاما من طرحها

أحيت المطربة لطيفة حفلا غنائيا على هامش مهرجان التحدي والقراءة والعلم في مسرح دار الأوبرا بدبي، وذلك بحضور ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقدمت أغنية "تعرف تتكلم بلدي" بشكل جديد بعد مرور 20 عاما على طرحها.

وكتب كلمات الأغنية في نسختها الجديدة الشاعر الكبير جمال بخيت، وأشرف على تنفيذها وتوزيعها الموسيقار الكبير عمر خيرت، وعزف ألحانها المايسترو ناير ناجي.

وحملت الأغنية رسالة من المصري، للعالم كاملا، وللقدس، وللرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كما حثت الكلمات الإنسان على التمسك بالعلم والعروبة.

كما أشارت كلمات الأغنية لنخبة من رموز العالم العربي في العصور المختلفة، ومنهم: الأديب الراحل طه حسين، والمتنبي، وحاتم الطائي، وعمر بن الخطاب.

جدير بالذكر أن الفنانة لطيفة شاركت كضيف شرف بالليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وبعدها مباشرة سافرت إلى دبي، للمشاركة في مهرجان التحدي، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.