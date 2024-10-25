هنري: مبابي لا يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد

أصرَّ مُهاجم فريق برشلونة السابق ​تييري هنري​ على أنَّ مواطنهُ ​كيليان مبابي​ لا يقدم أداءً جيداً مع ​ريال مدريد​.

وتمكَّن مبابي من تسجيل ثمانية أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في 13 مباراة تنافسية مع ناديه الجديد، لكن هنري أكّد أنَّ تسجيل مبابي للأهداف ليس كافيًا، لكن مع ريال مدريد هناك حاجة إلى المزيد.

وقال لشبكة سي بي إس سبورتس: "هل يلعب بأفضل مستوياته كما رأيناه يلعب في باريس سان جيرمان؟ لا، لا يزال عليه أن يتعلم، عليه أن يلعب بشكل أفضل كـ "تسعة"، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة له الآن".

وأضاف: "إنه يسجل الأهداف، لكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافيًا في مثل هذه الأندية كمثل ريال مدريد، ربّما يحتاج للوقت أكثر".