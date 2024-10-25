عضو مجلس الأهلي يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة العين

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، رسالة لنجوم فريقه بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

رئيس بعثة الأهلي في الإمارات، كتب رسالة للاعبين بعد التتويج بلقب السوبر وذلك من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا:"صباح الفل نقفل الصفحة ونركز في اللي جاي إن شاء الله".

فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز أمس، الخميس، على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

يستعد الأهلي لمواجهة العين يوم 29 أكتوبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن المرحلة الثانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".