بدا وسام أبو علي مهاجم الأهلي سعيدا بالفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، مساء الخميس.

أشار وسام أبو علي "إنها البطولة الرابعة لي بقميص الأهلي في 9 شهور، والفوز مكافأة للاعبين بعد التعب وإهدار الكثير من الفرص التي لم يحالفنا فيها التوفيق، كما أن محمد الشناوي كان حاضرا بقوة في ركلات الترجيح".

وأضاف المهاجم الفلسطيني عبر قناة أبو ظبي الرياضية "قدمنا أداء جيدا وضغطنا بقوة مع احترامي للزمالك، وطالبنا المدرب بين الشوطين بمواصلة الضغط، والزمالك تحسن مستواه في الشوط الثاني، وواصلنا إهدار الفرص".

وأتم وسام أبو علي "كنت مستعدا للاحتفال بالفوز ولكن رضا سليم أهدر الركلة رغم أنه يسدد بشكل جيد ولا يضيع في التدريبات، ولكن يبقى الأهم هو تحقيق الفوز".