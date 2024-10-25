رامي ربيعة يكشف تفاصيل إصابته أمام الزمالك

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كشف رامي ربيعة مدافع الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مساء الخميس.

وأشار ربيعة إلى أنه تعرض لإصابة بشد في عضلتي الساق مع العضلة الخلفية، مضيفا "لم أكن قادرا على الركض لذا غادرت الملعب".

وأشار إلى أن الإصابة سببها الحمل البدني الشديد في بداية الموسم وخوض مباراتين مع منتخب مصر وبعدها رحلة طيران طويلة من موريتانيا استمرت 8 ساعات.

وأوضح مدافع الأهلي "لا أقصد الشكوى، ولكن هذا المعدل كبير للغاية لأي لاعب ف بداية الموسم".

وشدد رامي ربيعة في ختام تصريحاته "الفوز بلقب السوبر كان مهما لتعويض خسارة السوبر الأفريقي، واستعادة اللاعبين الثقة بأنفسهم، وكذلك استعادة شخصية الفريق استعدادا لموسم طويل".

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 6/7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.