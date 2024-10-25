ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب أربعة آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة النبي شيت في محافظة بعلبك شرقي لبنان.

وأفادت /الوكالة الوطنية للإعلام/ اللبنانية بأن الحصيلة الأولية للغارة أسفرت عن ثلاثة قتلى، وأربعة جرحى، فيما لايزال العمل جاريا على رفع الأنقاض في المكان المستهدف.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغ، خلال 24 ساعة الماضية، 41 قتيلا و133 جريحا، منوهة إلى أن عدد الغارات التي شهدتها مختلف مناطق البلاد في الساعات الـ24 الماضية ناهز 125، تركزت معظمها في الجنوب.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الجاري لعدوان إسرائيلي، أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، ودفع بأكثر من مليون شخص للنزوح من منازلهم.