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كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستضرب المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، الجمعة، أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها خلال الأيام الحالية هي القيم الطبيعية المتوقعة خلال الأيام الحالية.

وتابع: «درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة، والضغرى أقل 20».

وأوضح أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية صباحا ومساء نظرا لانخفاض درجات الحرارة، لذا يجب على كبار السن والأطفال، بتوخي الحذر تجنبا من نزلات البرد.

وأكمل: «من المتوقع ارتفاع قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بقيم تترواح بين درجة أو درجتين، وهذه القيم لن تسبب في موجة حارة».