تركيا تضرب أهدافا لمسلحين أكراد في سوريا والعراق لليوم الثاني

شنت تركيا يوم الخميس غارات على أهداف يشتبه بأنها لمسلحين أكراد في سوريا والعراق لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب هجوم على مقرات شركة دفاع رئيسية أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

واستهدف جهاز الاستخبارات الوطنية التركي العديد من "المواقع الاستراتيجية" التي يستخدمها حزب العمال الكردستاني أو الميليشيات الكردية السورية التابعة له، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وشملت الأهداف منشآت عسكرية واستخباراتية وطاقة وبنية تحتية ومستودعات ذخيرة، حسبما أفادت التقارير. وذكر مسؤول أمني أنه تم استخدام طائرات مسيرة مسلحة في الغارات التي نفذت يوم الخميس.

وكانت القوات الجوية التركية قد شنت يوم الأربعاء غارات جوية على أهداف مشابهة في شمال سوريا وشمال العراق، بعد ساعات من إلقاء مسؤولين حكوميين اللوم في الهجوم القاتل الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) على حزب العمال الكردستاني.

وقال وزير الدفاع يشار جولر يوم الخميس إنه تم تدمير 47 هدفا يزعم أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في الغارات الجوية يوم الأربعاء — 29 منها في العراق و18 في سوريا.

ولم يصدر على الفور أي بيان من حزب العمال الكردستاني بشأن الهجوم أو الغارات الجوية التركية.