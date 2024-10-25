الأمم المتحدة تسلط الضوء على محنة اللاجئين الفارين من لبنان إلى سوريا

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سلطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، الضوء على محنة اللاجئين الفارين من لبنان في خضم الصراع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف إن 430 ألف شخص فروا إلى سوريا وحدها منذ تصعيد القوات الإسرائيلية لهجومها على لبنان.

ومع ذلك، تعرضت المعابر الحدودية أيضا للهجوم، مما تسبب في مخاطر لكل من اللاجئين وموظفي الأمم المتحدة.

وفي أحدث واقعة اليوم الجمعة، أفادت جهة تراقب الحرب بمقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على معبر بين سوريا ولبنان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رولا أمين إن "معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا تنتهي عند الحدود"، إذ يواجهون كارثة إنسانية في سوريا.

وتعرضت البنية التحتية في سوريا لأضرار بالغة منذ اندلاع الحرب الأهلية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في 2011.

وأوضحت رولا أمين أن أكثر من 90% من الشعب السوري ذاته يحتاج إلى مساعدات إنسانية.

وأضافت أن "هؤلاء الأشخاص يتوجهون إلى مناطق ومدن وقرى تعرضت للتدمير فعليا خلال الـ 13 سنة الماضية."