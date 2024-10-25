صندوق النقد الدولي يدعو البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض الفائدة.

وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق، في بيان، "إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية"، مشددة على أنه وجب على للبنوك المركزية التفكير مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.

وأوضحت أن الاحتياطيات المالية استنفدت، منوهة إلى أنه مع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة.

وذكرت أنه يتعين على البنوك المركزية البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة ومراقبة البيانات بعناية للتأكد من أنها لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، العام الماضي موافقته على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.