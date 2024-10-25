الثقافة الصحية تنفذ 39 ندوة بالمنشآت التعليمية خلال أسبوع بالوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن فريق الثقافة الصحية في مراكز المحافظة الخمسة عقد 39 ندوة صحية في المنشآت التعليمية خلال الأسبوع الخامس من بداية العام الدراسي.

وأوضح صبحي أن الندوات تناولت مواضيع صحية متنوعة تستهدف الفئات العمرية للطلاب، بهدف تعزيز الوعي الصحي المجتمعي. شملت هذه المواضيع الأمراض المعدية، التغيرات الفسيولوجية في فترة المراهقة، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، غسيل الأيدي، إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، الجديري المائي، والصحة الإنجابية.

وأشار إلى أن هذه الندوات تنفذ وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، إدارة الاتصال السياسي، المنسقين بالإدارات التعليمية، المنطقة الأزهرية، مفتشي السن المدرسي بالإدارات الصحية، وكوادر التمريض المكلفة بتقديم الرعاية الصحية في المنشآت التعليمية.