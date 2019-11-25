قال الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفي التأمين الصحي بمحافظة قنا، إنه تم استخراج أكبر ثالث حصوة في العالم من كُلى مريض، لافتًا إلى بلوغ وزنها أكثر من 250 جرامًا.

وأضاف وليم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أمس الأحد، أن تكوين تلك الحصوة الكبيرة احتاج إلى سنوات طويلة لتصل إلى هذا الحجم القياسي "الخطير"، بحسب وصفه.

وأوضح أن الحصوة لم تتسبب في إحداث انسداد بالكُلى، لكن المريض شعر ببعض التعب؛ منوهًا إلى خضوعه لمجموعة من الفحوصات الطبية التي انتهت بإجراء عملية استئصال للحصوة.

وتابع: "في بعض الحالات تتكون تلك الحصوات الكبيرة والخطيرة دون ظهور أي أعراض على المريض"، مشيرًا إلى قابلية بعض أجسام المرضى لتكوين تلك الحصوات "غير الطبيعية".

