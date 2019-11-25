ليتشي يفرض التعادل على كالياري بالدوري الإيطالي

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خيم التعادل الإيجابي 2 _2، على مباراة ليتشي مع ضيفه كالياري اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كالياري بهدفين عن طريق جواو بيديو جلفاو من ضربة جزاء في الدقيقة 30 ورادجا ناينجولان في الدقيقة 67.

ولكن ليتشي انتفض في اللحظات الأخيرة ليخطف نقطة التعادل.

وتعرض كالياري لصدمة قوية قبل سبع دقائق من النهاية لطرد فابريزيو كاسياتوري لتسببه في ضربة جزاء سجل منها جيانلوكا لابادولا الهدف الأول لليتشي.

وفي الدقيقة 85 طرد الحكم جيانلوكا لابادولا من ليتشي وروبن أولسن من كالياري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع خطف ماركو كالديروني هدف التعادل القاتل لليتشي.

ورفع كالياري رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مقابل 11 نقطة لليتشي في المركز السابع عشر.