 مؤسسة البترول الكويتية تقترض 11 مليار دولار لتمويل مشاريع شركاتها - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2019 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

مؤسسة البترول الكويتية تقترض 11 مليار دولار لتمويل مشاريع شركاتها

مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:23 ص

بدأت مؤسسة البترول خطوات فعلية نحو اقتراض 11 مليار دولار، لتمويل مشاريع شركاتها التابعة.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الاثنين عن مصادر نفطية مطلعة القول إن "الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة /كيبيك/ حصلت على موافقة لجنة الشراء العليا بالمؤسسة، للاتفاق مع شركة "كليفورد تشانس" لتقديم الخدمات الاستشاريةالقانونية لبرنامج الدين الخاص بمؤسسة البترول، بتكلفة 6.799 مليون دولار، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات".

وأوضحت أن "القرض الذي تخطّط له مؤسسة البترول يأتي بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء، في وقت سابق من هذا العام، باقتراض 16 مليار دينار".

ورجحت المصادر أن "ينقسم اقتراض مبلغ الـ 11 ملياراً إلى جـزءيــن، 50 فـي المئة مـــن البنوك المحلـــية، و50 في المئة الأخــرى مـن مؤسسـات مالية خارجية، على أن يتم تعيين مستشارين، داخلي وخارجي، لترتيب التمويل".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك