مؤسسة البترول الكويتية تقترض 11 مليار دولار لتمويل مشاريع شركاتها

بدأت مؤسسة البترول خطوات فعلية نحو اقتراض 11 مليار دولار، لتمويل مشاريع شركاتها التابعة.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الاثنين عن مصادر نفطية مطلعة القول إن "الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة /كيبيك/ حصلت على موافقة لجنة الشراء العليا بالمؤسسة، للاتفاق مع شركة "كليفورد تشانس" لتقديم الخدمات الاستشاريةالقانونية لبرنامج الدين الخاص بمؤسسة البترول، بتكلفة 6.799 مليون دولار، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات".

وأوضحت أن "القرض الذي تخطّط له مؤسسة البترول يأتي بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء، في وقت سابق من هذا العام، باقتراض 16 مليار دينار".

ورجحت المصادر أن "ينقسم اقتراض مبلغ الـ 11 ملياراً إلى جـزءيــن، 50 فـي المئة مـــن البنوك المحلـــية، و50 في المئة الأخــرى مـن مؤسسـات مالية خارجية، على أن يتم تعيين مستشارين، داخلي وخارجي، لترتيب التمويل".