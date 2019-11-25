نائبة الرئيس الفلبيني: أعتزم وقف موجة القتل في إطار حملة مكافحة المخدرات

قالت ليني روبريدو نائبة الرئيس الفلبيني، اليوم الاثنين، إنها تعتزم وقف موجة القتل في إطار الحملة التي تشنها الحكومة ضد المخدرات غير المشروعة في البلاد، حتى بعد إعفائها من قيادة الحملة.

وقالت ليني للصحفيين: "حتى لو تم عزلي من هذا المنصب، فلن يتمكنوا من القضاء على تصميمي على وقف عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عنها، والفوز في المعركة ضد المخدرات غير المشروعة".

وأضافت: "إذا كانوا يعتقدون أن هذه هي النهاية، فإنهم لا يعرفونني. فأنا في البداية فقط".

وكان قد تم تعيين روبريدو -وهي منتقدة صريحة للحملة الحكومية لمكافحة المخدرات غير المشروعة- كرئيس مشارك في اللجنة المشتركة بين أجهزة مكافحة المخدرات غير المشروعة في البلاد، في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن قالت في مقابلات معها إن الحملة التي تعمل على فرض إجراءات صارمة، فشلت في وقف الاتجار غير المشروع في المخدرات.

وكان الرئيس رودريجو دويرتي قام أمس الأحد، بإعفائها من منصبها، وذلك بعد 18 يوما فقط من تعيينها، زاعما أنها قد "أضاعت" الفرصة واستغلت تعيينها "لمهاجمة الأساليب التي تتبعها هذه الإدارة".

وبحسب إحصاءات الشرطة، فقد قُتل 5779 مشتبها بهم في عمليات مكافحة المخدرات، خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 31 أغسطس 2019. من ناحية أخرى، تقدر إحصاءات جماعات حقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من 12 ألفا.