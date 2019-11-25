افتتاح الاجتماع الـ59 لمجلس محافظي مؤسسة «آنا ليند» بالإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، افتتاح الاجتماع الـ59 لمجلس محافظي المؤسسة الأورو- متوسطية "آنا ليند"، والذي تستضيفه المكتبة للمرة الأولى.

وأعربت إليزابيث جيجو؛ رئيسة مؤسسة "آنا ليند"، عن سعادتها لانعقاد اجتماع مجلس محافظي المؤسسة في مصر للمرة الأولى، وخاصة في مكتبة الإسكندرية التي تمثل "تاريخنا الأورومتوسطي المشترك وتعد رمزًا لسعينا لبناء مستقبل أفضل".

وأكدت أن مؤسسة "آنا ليند" تسعى من خلال مبادراتها ومشروعاتها أن تبني الجسور بين الشعوب، وتدعم الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة.

وأشارت إلى أن أجندة هذا الاجتماع تتضمن مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الملحة ومنها خلق فرص عمل للشباب، وقضايا الهجرة واللجوء، والتغير المناخي، والمساواة بين الجنسين.

ولفتت إلى أن عام 2020 سيشهد عددًا من الفعاليات الهادفة لتطوير المبادرات المقدمة للشباب بدعم من الاتحاد الأوروبي، كما أن المؤسسة وقعت مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم حوار الحضارات والثقافات.

من جانبها، قالت المهندسة هدى الميقاتي؛ نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: "نسعد باستضافة مؤسسة "آنا ليند" بمكتبة الإسكندرية، وقد سعينا دومًا لتقديم الدعم للمؤسسة والعاملين بها".

وأكدت على أهمية القيم المشتركة لمكتبة الإسكندرية ومؤسسة "آنا ليند"، وهى دعم الحوار والتسامح والاحترام والتعاون بين الشعوب.

وفي كلمته، أكد الدكتور نبيل الشريف؛ المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليند، أن الهدف الذي أنشئت المؤسسة من أجله عام 2005، وهو دعم الحوار الأورومتوسطي، أصبح أكثر إلحاحًا في السنوات الأخيرة، وأن المؤسسة تسعى من خلال مبادراتها المستقبلية لمواجهة العديد من التحديات في هذا الإطار، من خلال بناء تصورات أفضل عن الآخر ودعم الحوار وبناء الجسور بين جانبي المتوسط.

وأضاف أن المؤسسة تعتز بالدعم الذى تتلقاه من السلطات المصرية، وخصوصا وزارة الخارجية، إضافة إلى التعاون المستمر مع إدارة مكتبة الإسكندرية.